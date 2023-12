Que retenir de l’année 2023 en Afrique ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Que retenir de l’année 2023 en Afrique ? Publié le dimanche 31 decembre 2023 | .dw.com

© Autre presse par DR

Des manifestants devant l`ambassade de France au Niger

Tweet

2023 a été riche en actualité sur le continent africain. Du départ des forces spéciales françaises du Burkina Faso, au début de la guerre civile au Soudan, des coups d'Etat au Niger, aux élections générales en République démocratique du Congo. Eric Topona revient avec ses invités sous l'Arbre à palabres sur les temps forts qui ont marqué cette année l’actualité en Afrique.



Mi-février 2023, l'État-major général des Armées française et le commandement de la Task force Sabre ont organisé le samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du Camp Bila Zagré, à Kamboinsin (en périphérie de Ouagadougou), une cérémonie solennelle de descente de drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la Task Force à partir du sol burkinabé. Le retrait des 400 soldats de cette force spéciale, chargée de traquer les djihadistes au Sahel, est intervenu après une série de tensions entre les autorités burkinabé de transition et la France. Ouagadougou a mis fin aux accords de défense qui lient la France et le Burkina.