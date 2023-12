Justice: la grâce présidentielle accordée à 1372 prisonniers (Officiel) - adakar.com

News Politique Article Politique Justice: la grâce présidentielle accordée à 1372 prisonniers (Officiel) Publié le samedi 30 decembre 2023 | aDakar.com

En cette veille de nouvel an, Son Excellence, le Président de la République Macky Sall, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à mille trois cent soixante-douze (1372) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires.



Les bénéficiaires de cette mesure de démence sont des délinquants primaires et des détenus présentant des gages de resocialisation.



Le Chef de l'Etat offre ainsi à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la loi, l'opportunité de retrouver leur famille et de profiter de cette chance qui leur est accordée pour se réinsérer dans la société.



Fait à Dakar, le 30 décembre 2023