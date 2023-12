Bénédiction des couples homosexuels : L’Église du Sénégal dit non au Pape - adakar.com

Bénédiction des couples homosexuels : L'Église du Sénégal dit non au Pape
Publié le samedi 30 decembre 2023

L’annonce de l’autorisation de la bénédiction des couples homosexuels par le Pape François a suscité de nombreuses réactions d’opposition. Au Sénégal, les évêques réaffirment leur opposition à l’homosexualité.



Par Justin GOMIS – La position de l’église du Sénégal était très attendue après la volonté manifestée du Saint Siège, par l’entremise du dicastère pour la doctrine de la foi, «sur la signification pastorale des bénédictions des couples homosexuels le 18 décembre dernier». Alors que la polémique ne cesse d’enfler dans de nombreux pays africains pour montrer leur désaccord avec cette volonté du Pape, le Sénégal affiche son opposition ferme à une telle éventualité. Dans un communiqué rendu public, les évêques du Sénégal assurent sans équivoque, en assumant leur opposition à l’homosexualité, position émise à «maintes reprises» lors de leurs différentes sessions, notamment la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau tenue à Thiès du 11 au 16 novembre 2019 : «Devant les déviations morales parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les évêques réaffirment la position de l’église universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales.»



«C’est pourquoi, tout en se gardant de porter un jugement au non-respect de la dignité de la personne humaine», ils dénoncent toute initiative «de vouloir légaliser l’avortement et l’homosexualité», en reprenant ainsi les termes du communiqué du 16 novembre 2019 sanctionnant la session ordinaire de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Une manière de dire qu’ils ont toujours défendu cette position et ne transigeront jamais pour le bonheur et le salut de l’église universelle.



Dans une déclaration doctrinale publiée lundi 18 décembre, le Vatican autorise explicitement, pour la première fois, la bénédiction des couples homosexuels.

«Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe», affirme ainsi le dicastère pour la doctrine de la foi, dans une déclaration d’une dizaine de pages intitulée «Fiducia supplicans» («La confiance suppliante»), sur la signification pastorale des bénédictions, approuvée par le Pape François. Si cette décision marque une ouverture vers l’inclusion des personnes homosexuelles au sein de l’Eglise catholique, celle-ci ne «signifie pas l’approbation de l’union», a tenu à réaffirmer le Vatican dans sa déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions.