CAN 2023 – Un groupe de 27 Lions pour défendre le titre, voici la liste officielle d’Aliou Cissé !

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Le sélectionneur Aliou Cissé a fait part ce vendredi matin de sa liste définitive des joueurs qui vont se charger de cette mission. Trois gardiens de but, 9 défenseurs, 9 milieux de terrain et 6 attaquants, ce sont les choix finaux d’El Tactico de sa pré-liste de 55 joueurs dévoilée au début de ce mois. Finalement, le technicien le nombre limite de la CAF qui est de 27 joueurs. La liste est essentiellement composée des Champions d’Afrique en titre. L’entraineur renouvelle sa confiance à ces hommes qui ont décroché la première étoile pour le Sénégal. On retrouve les habituels cadres de la sélection : Sadio Mane, Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Kalidou koulibaly, Edouard Mendy… On notera que 8 joueurs vont découvrir la compétition pour la première fois.