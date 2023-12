CAN 2023 : Drogba lance un message patriotique - adakar.com

CAN 2023 : Drogba lance un message patriotique Publié le samedi 30 decembre 2023

Dans un peu plus de deux semaines, la Côte d’Ivoire accueille la 34e Coupe d’Afrique des Nations de football. Ce rendez-vous continental se déroule du 13 janvier au 11 février 2024.



Les dirigeants ivoiriens promettent d’organiser « la plus belle CAN » en Afrique. Grâce à un comité d’organisation, des infrastructures de classe mondiale et un sens de l’hospitalité hors pair, la Côte d’Ivoire se prépare à être un hôte exceptionnel pour cette CAN 2023.



« Allez, plus que quelques jour…la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu chez nous, en Côte d’Ivoire, à partir du 13 janvier 2024. L’occasion pour nous de montrer au monde entier que nous sommes une terre d’hospitalité », a lancé Didier Drogba dans un message.



Pour une meilleure organisation de l’évènement, le chef de l’Etat a institué un Comité d’organisation de la CAN 2023 (COCAN), présidé par François Albert Amichia, ex-ministre des Sports et des Loisirs. La première médaille d’or olympique de la Côte d’Ivoire a été d’ailleurs remportée sous sa coupole.



Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Mambé, a mobilisé, déjà, plusieurs acteurs de la société, entre autres, les artistes, les professionnels du monde de la culture et des arts, les transporteurs. Ils bénéficient d’un certain nombre de titres d’accès aux stades et ont été invités à animer les « villages de la CAN »



La Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’UEMOA, accueille pour la deuxième fois de son histoire la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations. Le pays espère remporter le trophée après les sacres de 1992 et 2015.