L’Assemblée nationale élit les Députés sénégalais devant siéger au Parlement de la CEDEAO et valide plusieurs projets de loi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Assemblée nationale élit les Députés sénégalais devant siéger au Parlement de la CEDEAO et valide plusieurs projets de loi Publié le vendredi 29 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Tweet

Dakar, le 29 décembre 2023 – Sous la présidence de M. Amadou Mame DIOP, Président de l’Assemblée nationale, les Parlementaires ont procédé à l’élection des représentants du Sénégal au Parlement de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). A l’issue du vote, six Députés ont été élus, à savoir : M. Souleymane NDOYE, M. Ibrahima Baba SALL, M. Abdoulaye VILANE, Mme Maimouna SENE, Mme Woraye SARR et M. Guy Marius SAGNA. Le Président Amadou Mame DIOP a souhaité plein succès aux élus qui auront leur part à jouer dans le renforcement de l’intégration régionale via leur mandat parlementaire.

Ces Députés auront respectivement comme suppléants : M. Moussa SOUARE, Mme Dior MBENGUE, Mme Mame Fatou NDIAYE, Mme Ramata SAOU, Mme Rama CISSOKHO et M. Lamine FAYE.



Selon ses statuts, le Parlement de la CEDEAO comprend 120 sièges. Les 16 Etats membres disposent chacun d’un minimum de 05 sièges et les 40 restants sont répartis au prorata de la population de chaque pays.



Après l’élection des Députés au Parlement de la CEDEAO, l’Assemblée nationale a procédé à l’examen et à l’adoption du projet de loi relatif aux Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP), en présence du Ministre, le Pr Moussa BALDE, avant d’autoriser le Président de la République à procéder à la ratification de trois conventions internationales défendues par le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Pr Ismaïla Madior FALL. Il s’agit de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l’Enseignement supérieur ; du projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Constitution et la Convention de l’Union africaine des Télécommunications, signées le 07 décembre 1999, au Cap, en Afrique du Sud et révisées à Harare, en République du Zimbabwe, le 10 juillet 2014 ; et enfin du projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord sur les subventions à la pêche, adopté à Genève, le 17 juin 2022.



Quant au Ministre de la Défense, M. Omar YOUM, il a défendu, devant la représentation nationale qui l’a adopté, le projet de loi n° 15/2023 abrogeant et remplaçant l’article 17 de la loi n° 62-37 du 18 mai 1962 fixant le statut général des Officiers d’active des Forces armées, modifiée.