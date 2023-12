Sénégal: la maison du savant et égyptologue Cheikh Anta Diop transformée en musée - adakar.com

La maison à Dakar du savant et égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop, auteur de plusieurs

ouvrages pour la réhabilitation des civilisations noires africaines, deviendra un musée, a

annoncé vendredi le Premier ministre sénégalais Amadou Bâ, à l'occasion du centenaire de la

naissance de l'historien.

"C'est avec un immense honneur et une profonde émotion que nous nous réunissons

aujourd'hui pour inaugurer la maison Cheikh Anta Diop, un lieu qui rend hommage à l'un des

esprits les plus éclairés de notre temps", a déclaré M. Bâ, en présence notamment de

membres de la famille du savant, de responsables gouvernementaux et d'universitaires.

Le musée "abritera sa collection personnelle (de M. Diop), ses archives et ses oeuvres,

mettant ainsi à la disposition des générations futures un trésor inestimable de

connaissances", a dit le Premier ministre.

Il a appelé à en faire "un centre de recherches, de réflexions et de transmission du savoir", un

lieu "où les idées et les connaissances peuvent s'épanouir et se partager".

La maison qui va abriter le futur musée est située dans le quartier résidentiel de Fann à

Dakar, près de l'Université et l'institut qui portent le nom du savant.

Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 dans le village de Ceytou (centre), a vécu avec sa

famille dans ce logement de fonction dès son retour au Sénégal en septembre 1960, après

des études en France, jusqu'à sa mort en février 1986 à Dakar.Il repose à Ceytou.

Plusieurs manifestations culturelles ont été organisées en décembre pour marquer le 100e

anniversaire de la naissance de Cheikh Anta Diop dont l’œuvre a contribué à réhabiliter les

civilisations noires africaines, selon des historiens.

Selon ses thèses, les Noirs ont joué un rôle prépondérant dans la naissance de la civilisation

de l'Egypte pharaonique, durant l'Antiquité, et plusieurs civilisations - grecque notamment -

ont été influencées par les Egyptiens dans les domaines des sciences notamment.

Les thèses de Cheikh Anta Diop sur une Egypte où les Noirs ont joué un rôle majeur dans

l'Antiquité sont contestées par des égyptologues, occidentaux notamment

La bibliographie du professeur Diop comprend aussi des ouvrages consacrés à l'histoire de

l'Afrique, les langues et les sociétés africaines mais aussi à la physique, la politique et

l'économie.

Le professeur Diop, qui appelait à la création d'un Etat fédéral d'Afrique noire, fut par ailleurs

un opposant au premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor (1960-1980) mais aussi

à son successeur Abdou Diouf (1981-2000).





