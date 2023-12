CAN 2023, Sénégal : Aliou Cissé prévient ses adversaires - adakar.com

CAN 2023, Sénégal : Aliou Cissé prévient ses adversaires
Publié le vendredi 29 decembre 2023

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Ce vendredi, Aliou Cissé a dévoilé la liste du Sénégal pour la prochaine CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain. Le sélectionneur des Lions a ensuite répondu aux questions des journalistes. Et alors que beaucoup de journalistes locaux semblent inquiets pour cette compétition, le coach de 47 ans a tenu à faire passer un message et à mettre les choses au clair : le Sénégal reste un géant du continent.



«On n’a pas peur. On va à cette CAN avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d’ambition. On est champion d’Afrique. Par moment, on parle de notre équipe comme si on n’avait rien fait.