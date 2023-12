Présidentielle 2024: le Conseil constitutionnel a officiellement reçu 93 dossiers de candidatures (Président Mamadou Badio Camara) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: le Conseil constitutionnel a officiellement reçu 93 dossiers de candidatures (Président Mamadou Badio Camara) Publié le vendredi 29 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Tweet

Après la clôture des dépôts de dossiers de candidatures à l'élection présidentielle du 25 février 2024, le Conseil constitutionnel à procédé, ce vendredi 29 décembre 2023 au tirage au sort de l'ordre d'examen des fiches de parrainage.



Au cours d'une cérémonie en présence de l'ensemble des mandataires des différents candidats déclarés, le président du Conseil constitutionnel a confirmé la réception de 93 dossiers de candidature.



Le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara a officiellement déclaré la réception de 93 dossiers de candidatures dont quatre (4) déposés avec des parrainages de parlementaires, un (1) dossier avec des parrainages de maires et 88 dossiers de candidature soumis au Conseil constitutionnel avec des parrainages citoyen



"Tous les dossiers sont concernés par le tirage au sort. Seuls les dossiers comprenant les neuf pièces exigées et le nombre de parrains feront l’objet de contrôle", a d'emblée précisé le président du Conseil constitutionnel avant que la procédure du tirage au sort ne soit lancée.



S'agissant de la formalité des parrainages, le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara a rappelé que l'exigence des parrains est certes nécessaire, mais elle n’est pas suffisante pour que les dossiers soient jugés recevables.



Makhtar C.