Amzat Boukari-Yabara: «Cheikh Anta Diop s’est intéressé à la viabilité d’une indépendance africaine à long terme»

La statue de Cheikh Anta Diop, à Dakar

Le 29 décembre 1923 naissait l'un des grands intellectuels de l'histoire africaine : le Sénégalais Cheikh Anta Diop. Cent ans plus tard, de nombreux hommages lui sont rendus. La Revue d'Histoire Contemporaine de l'Afrique (RHCA) publie ainsi, dans son dernier numéro, un dossier consacré à ce penseur (disponible en accès libre sur Internet). Entretien avec l'un de ses coordinateurs, l'historien Amzat Boukari-Yabara, interrogé par Laurent Correau.



Le dossier de la Revue d'Histoire Contemporaine de l'Afrique est disponible ici.



Quels sont les idées et les travaux par lesquels Cheikh Anta Diop a marqué l’histoire de la pensée au XXe siècle ?



Amzat Boukari-Yabara : Cheikh Anta Diop a marqué l’histoire de la pensée, notamment l’histoire africaine, en montrant en fait la continuité historique de l’histoire de l’Afrique. « Nations nègres et cultures », qui est publié en 1954, est présenté par Aimé Césaire comme le livre le plus brillant et audacieux qu’un intellectuel noir n’a jamais écrit. En 1966, il aura le prix de l’auteur noir le plus important de l’histoire du XXe siècle [lors du premier Festival mondial des arts nègres de Dakar]. C’est vraiment un historien qui a touché aux enjeux de langues, aux enjeux de sciences, aux enjeux de décolonisation des savoirs, avec une dimension visionnaire qui fait que, lorsqu’on célèbre son centenaire, on interroge effectivement l’actualité de sa pensée.