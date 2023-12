Le bilan de l’accident de Sikilo (région Kaffrine) survenu le 8 janvier 2023 est passé de 45 morts à 70 décès. - adakar.com

Le bilan de l'accident de Sikilo (région Kaffrine) survenu le 8 janvier 2023 est passé de 45 morts à 70 décès. Publié le vendredi 29 decembre 2023

© Autre presse par DR

Un accident meurtrier a fait une quarantaine de morts à Kaffrine

Le 8 janvier 2023, une collision entre deux bus avait causé la mort de plus de 40 personnes dans le centre du pays, à Sikilo. C’était le bilan officiel dressé par les autorités. Mais le décompte macabre est pesant. Les rescapés, regroupés dans un groupe WhatsApp, affirment que le nombre est passé à 70. L’un d’entre eux, Ibrahima Barry, s’est confié à ce sujet.



"C'était une tragédie. D'autres victimes ont, par la suite, succombé à leurs blessures. Le bilan des personnes décédées s'est lourdement accru. Il est passé de 40 à 70 morts. Même si les autorités ne l'ont pas pris en ?compte. Des victimes déplorent l'attitude de certains médecins qui ont malheureusement libérés des victimes qui sont toujours souffrantes", a-t-il déclaré, dans des propos repris par L'OBSERVATEUR.



"En ce qui me concerne, pendant plus de deux mois, j'ai décaissé plus de 3 millions de francs CFA pour me soigner dans une clinique de Tamba. Jusqu'ici, je continue à subir des interventions chirurgicales pour extraire le fer de mon corps. Malheureusement, à part cette enveloppe d'un million de francs CFA offerte à chaque victime", a-t-il martelé.