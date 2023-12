CAN 2023: Aliou Cissé: “Nous devons avoir confiance en nous“ - adakar.com

CAN 2023: Aliou Cissé: "Nous devons avoir confiance en nous" Publié le vendredi 29 decembre 2023

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal a rendu publique, ce vendredi 29 décembre 2023, sa liste de joueurs convoqués pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.



Pour la circonstance, l'entraîneur national a insisté sur le statut de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre. À quelques semaines du démarrage de la CAN, Aliou Cissé note la nécessité de son équipe d'avoir confiance en elle.



"Nous sommes champions d’Afrique, nous devons avoir confiance en nous. Et je pense que nous méritons du respect pour tout ce que nous avons fait et le parcours que nous avons", a soutenu Aliou Cissé.



Aliou Cissé, comme attendu, a convoqué 27 joueurs, avec l'essentiel des cadres de la sélection, notamment Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Edouard Mendy. La liste des joueurs convoqués pour la CAN 2023 laisse également la part belle aux jeunes. On note ainsi la présence de Pape Matar Sarr, Moussa Niakhaté ou encore Lamine Camara.



Les Lions du Sénégal sont logés dans la Poule C de la CAN 2023 en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Ils seront basés à Yamoussoukro et disputeront leurs matches des phases de poules au stade Charles Konan Banny.



Voici la liste des 27 joueurs convoqués par Aliou Cissé



Gardiens

Edouard Mendy

Sény Dieng

Mory Diaw



Défenseurs

Abdou Lahad Diallo

Kalidou Koulibaly

Abdoulaye N. Ndiaye

Abdoulaye Seck

Moussa Niakhaté

Youssouf Sabaly

Formose Mendy

Fodé Ballo Touré

Ismail Joshua Jakobs



Milieux

Cheikhou Kouyaté

Krépin Diatta

Idrissa Gana Guèye

Nampalys Mendy

Lamine Camara

Pathé Ismail Ciss

Pape Matar Sarr

Pape Alassane Guèye



Attaquants

Sadio Mané

Ismaila Sarr

Nicolas Jackson

Abdallah Sima

Iliman Ndiaye

Habibou M.Diallo

Boulaye Dia



Makhtar C