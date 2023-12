Présidentielle 2024 : le ministre de l’Intérieur du Sénégal rassure sur l’organisation inclusive de la présidentielle de 2024 - adakar.com

Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Sidiki Kaba, a exprimé son engagement à assurer une organisation inclusive et transparente de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024.

Lors de la cérémonie de décoration des agents du ministère de l'Intérieur, il a souligné l'importance des rendez-vous électoraux réguliers dans la démocratie sénégalaise et a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir des conditions d'élection excellentes.

« Les Sénégalais iront aux urnes pour élire leur président, et je voudrais, en tant que ministre en charge des élections, rassurer les Sénégalais que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que l'organisation de l'élection présidentielle se déroule dans d'excellentes conditions », a déclaré Sidiki Kaba.



Le ministre a appelé à l'engagement de tous les acteurs dans un environnement social apaisé, soulignant que cela renforcerait le statut du pays en tant que modèle de démocratie majeure. Il s'est également engagé à être à l'écoute de tous les artisans de la paix et des porteurs d'initiatives pour une paix durable pendant le processus électoral.



Cette déclaration intervient dans un contexte où l'attention se tourne vers les préparatifs de l'élection présidentielle, avec l'assurance du ministre de l'Intérieur de travailler de manière inclusive et transparente pour garantir la confiance de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.



