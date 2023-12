Sénégal: le laboratoire Carbone 14 de Cheikh Anta Diop, un des héritages de l’historien panafricain - adakar.com

Sénégal: le laboratoire Carbone 14 de Cheikh Anta Diop, un des héritages de l'historien panafricain Publié le vendredi 29 decembre 2023 | RFI

© Autre presse

Ucad

À l'occasion du centenaire de Cheikh Anta Diop, célébré du 21 au 29 décembre – date de naissance de l'historien et scientifique sénégalais –, le laboratoire Carbone 14 à l'Université Cheikh Anta Diopa a ouvert ses portes au public à Dakar. Que reste-t-il aujourd'hui de l’héritage de Cheikh Anta Diop ?



Les enfants s’agglutinent autour du banc de synthèse du laboratoire Carbone 14 de Cheikh Anta Diop. Fondé par le célèbre scientifique et historien – mais aussi homme politique – en 1966, il s'agit du premier laboratoire africain qui fait de la datation des événements, c'est-à-dire qui analyse des objets comme des coquillages, du bois ou des ossements afin de connaître leur âge. Ces travaux ont permis de revoir et de réhabiliter l'histoire de l'Afrique, berceau de l’humanité.