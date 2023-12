Présidentielle au Sénégal: plus de 90 candidatures remises au Conseil constitutionnel - adakar.com

Présidentielle au Sénégal: plus de 90 candidatures remises au Conseil constitutionnel Publié le jeudi 28 decembre 2023 | AFP

© aDakar.com par DR

Le siège du Conseil constitutionnel sénégalais

Le Conseil constitutionnel sénégalais a réceptionné 93 dossiers de candidature à la

présidentielle de février 2024 avant la date limite de dépôt qui a expiré mardi à minuit, a

indiqué jeudi le quotidien public Le Soleil.

Au total, le Conseil constitutionnel "a enregistré 70 dossiers, et 23 sont en attente

d'enregistrement ; les mandataires concernés étant dans l'enceinte du siège des Sept sages

avant l'heure limite", souligne le journal pro-gouvernemental.

"Sauf désistement, l'élection présidentielle pourrait enregistrer 93 candidats", poursuit-il.

Le quotidien avait indiqué dans son édition du jeudi que 79 personnes avaient déposé leur

candidature à minuit mardi.

Le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle au

plus tard le 20 janvier.

Parmi les candidatures figurent celles des principaux favoris du scrutin du 25 février 2024:

Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir et actuel Premier ministre du Sénégal,

l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Karim Wade

(fils de l'ex-président Abdoulaye Wade) et Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de

2019.

Président depuis 2012, Macky Sall a annoncé en juillet qu'il ne briguerait pas un nouveau

mandat. Il a désigné Amadou Ba pour représenter la majorité.

L'administration sénégalaise a refusé de délivrer les documents nécessaires pour une

candidature au mandataire de M. Sonko, personnage central d'un bras de fer de plus de deux

ans avec l'Etat qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers.



Ousmane Sonko, 49 ans, a toutefois déposé sa candidature au Conseil constitutionnel, a

afirmé son équipe de campagne. Sa coalition a annoncé mercredi qu'elle allait procéder à

son investiture samedi à Dakar.

M. Sonko, emprisonné depuis fin juillet sous diférents chefs d'inculpation, dont appel à

l'insurrection, dénonce cette afaire et d'autres dans lesquelles il a été mis en cause comme

des complots visant à l'écarter de la présidentielle.

Mi-décembre, un juge a relancé sa candidature en ordonnant sa réinscription sur les listes

électorales, confirmant une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor (Sud)

qui avait été cassée par la Cour suprême.

La précampagne et la campagne débuteront respectivement les 5 janvier et 4 février 2024, a

indiqué dans un communiqué mardi le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

