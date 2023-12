Sénégal: des candidatures toujours incertaines pour la présidentielle - adakar.com

Sénégal: des candidatures toujours incertaines pour la présidentielle

Pour les élections présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal, 79 candidats ont officiellement déposé leur dossier au Conseil constitutionnel dans l’attente de leur validation, à l’issue d’une opération de contrôle notamment du parrainage. Mais déjà à Dakar, on épilogue sur la possibilité d’écarter certains candidats, et pas des moindres. Outre le « cas » Ousmane Sonko, l'un des leaders de l’opposition, d’autres candidatures sont à surveiller.

