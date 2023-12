Affaire de la pouponnière Keur Yeurmandé: Ndella Madior Diouf inculpée et placée sous mandat de dépôt - adakar.com

Affaire de la pouponnière Keur Yeurmandé: Ndella Madior Diouf inculpée et placée sous mandat de dépôt Publié le jeudi 28 decembre 2023 | aDakar.com

Ndella Madior Diouf, Responsable de la pouponnière « Keur Yeurmandé »

La promotrice de la pouponnière “SOS Keur Yeurmandé, Ndella Madior Diouf va passer sa première nuit en prison, ce jeudi 28 décembre 2023. Après son arrestation la semaine dernière suivie de son audition et de celles des autres complices par la Brigade de protection des mineurs de la Sûreté urbaine, Ndella Madior Diouf a été présentée au parquet qui l'a inculpé.



La patronne de la radio “Saphir Fm“ et directrice de la “Pouponnière Keur Yeurmandé“ a été entendue par le procureur de la République qui lui a signifié les charges retenues contre elle avant de confier le dossier à un juge d'instruction.



Alors qu'elle était dans la cave du palais de justice depuis le mercredi 27 décembre, c'est finalement ce jeudi 28 décembre que Ndella Madior Diouf a pu être entendue par le doyen des juges d'instruction qui lui a signifié son inculpation et son placement sous mandat de dépôt.



La fille de l'ancien ministre Madior Diouf est ainsi poursuivie pour “traite de personnes“, “exercice illégal de la profession de médecine“, “privation d’aliment“, “soins entraînant la mort sans intention de la donner“, et “obtention illicite de certificat aux fins d’inhumation“.



Depuis que l'affaire a été ébruitée sur les réseaux sociaux à travers des révélations et des vidéos publiées par des nounous qui ont travaillé à la pouponnière, les révélations sur l'ampleur du scandale impliquant des nouveaux-nés ne cessent de s'amplifier.



Les informations sur les auditions menées par les enquêteurs de la Sûreté urbaine ont permis d'établir la mort d'au moins 6 bébés dans la pouponnière. Des nouveaux-nés qui ont été inhumés dans le plus grand secret.



Makhtar C.