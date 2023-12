CAN 2023 : la liste du Maroc avec des surprises ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023 : la liste du Maroc avec des surprises ! Publié le jeudi 28 decembre 2023 | footmercato.net

© Autre presse par DR

Mondial: le Maroc joue, le Maghreb et le reste de l`Afrique frémissent

Tweet

Ce jeudi à 11h, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé sa liste pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire. Et si les cadres sont présents, on retrouve quand même des surprises dans ce groupe !

Après sa demi-finale historique lors du Mondial 2022, le Maroc s’en va cette fois-ci rêver d’un sacre final sur son continent. Dans deux semaines désormais, la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en Côte d’Ivoire (du 13 janvier au 11 février). Et les Lions de l’Atlas se savent attendus surtout après les déclarations de Walid Regragui après le Mondial qui n’avait pas caché son ambition de ramener une coupe qui échappe au pays depuis 1976. «Il faut que cette génération puisse gagner une Coupe d’Afrique dans les deux ou trois ans à venir. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu’on sera attendu, donc ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération. On va travailler dur, on a un an pour se préparer pour la Côte d’Ivoire. Comme je l’ai dit à mes joueurs, avant d’être le roi du monde, il faut être le roi chez soi», expliquait-il à l’époque.