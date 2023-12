Affaire pouponnière Keur Yermandé: L’Etat réagit pour favoriser des conditions légales et saines de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans - adakar.com

Affaire pouponnière Keur Yermandé: L'Etat réagit pour favoriser des conditions légales et saines de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans Publié le jeudi 28 decembre 2023

© Autre presse par DR

Ndella Madior Diouf, Responsable de la pouponnière « Keur Yeurmandé »

Le Conseil des ministres du mercrdi 27 décembre 2023 a approuvé un projet de décret au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus.



Cette décision intervient en réponse au scandale récent impliquant la pouponnière Keur Yeurmandé, mettant en lumière des lacunes de prises en charge des enfants dans les conditions administratives illégales.



Le projet de décret vise à établir des normes plus strictes pour l'ouverture et le fonctionnement des établissements accueillant les tout-petits, garantissant ainsi des conditions optimales de prise en charge et de sécurité. La démarche fait suite aux révélations choquantes liées à la pouponnière Keur Yeurmandé, mettant en évidence des lacunes dans les procédures administratives qui ont permis des pratiques inacceptables.



En renforçant les conditions d'ouverture et en établissant des règles rigoureuses pour l'organisation et le fonctionnement de ces structures, le gouvernement cherche à garantir la protection et le bien-être des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de prévenir tout abus et de garantir des normes élevées dans les établissements de prise en charge de la petite enfance.



HB