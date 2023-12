immigration aux USA : plus de 9 000 Sénégalais arrêtés à Tucson par les douanes américaines - adakar.com

immigration aux USA : plus de 9 000 Sénégalais arrêtés à Tucson par les douanes américaines Publié le jeudi 28 decembre 2023 | aDakar.com

La direction des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, selon un rapport établi, indique que plus de 9 000 Sénégalais ont été la cible d'arrestation à Tucson, dans l'État d'Arizona, du 1er octobre au 9 décembre, renseigne e-media.



Les arrestations de migrants en provenance de pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Chine et l'Inde, entrant via le Mexique, ont atteint le chiffre alarmant de 214 000 au cours de l'exercice 2023. Ce nombre représente trois fois le nombre de « rencontres » de migrants en provenance d'Asie et d'Afrique au cours de l'exercice 2022, qui était de 70 000, selon les statistiques.



Cette augmentation significative des arrestations souligne les défis persistants auxquels les autorités américaines font face en matière de gestion des flux migratoires en provenance de diverses régions du monde. Les chiffres mettent en lumière l'ampleur du phénomène et suscitent des préoccupations quant à la capacité des autorités à faire face à cette augmentation substantielle des arrivées.



