Communiqué de presse de la Ville de Dakar sur la tenue d'un Conseil présidentiel sur la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 Publié le mercredi 27 decembre 2023

C’est par voie de presse que la Ville de Dakar, partenaire privilégié et acteur principal des JOJ Dakar 2026, a appris la tenue d’un conseil interministériel au cours duquel le Chef de l’Etat a, soit disant, salué le travail des différents acteurs.



La Ville de Dakar tient à informer l’opinion publique nationale et internationale ainsi que la communauté sportive qu’elle n’a pas été associée ni de près ni de loin à cette rencontre. Par conséquent, elle dénonce vigoureusement cette démarche sélective et sectaire et s’impose au besoin l’obligation de saisir le Comité International Olympique.



Elle rappelle, afin que nul n’en ignore, que le choix de la Capitale Sénégalaise pour abriter ces Jeux, est d’abord le résultat des multiples et dynamiques actions menées par les autorités municipales et leurs services compétents et que la Flamme Olympique a été remise au Maire de la Ville de Dakar .



La Ville de Dakar, tout en revendiquant toute sa place dans l’organisation de cet évènement sportif mondial, invite les autorités étatiques à faire preuve de transparence et conformément à l’esprit du mouvement olympique à s’inscrire dans une démarche inclusive et participative.