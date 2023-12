Attaque contre un convoi militaire au Nord Sindian : un soldat blessé par une mine anti-personnelle - adakar.com

Attaque contre un convoi militaire au Nord Sindian : un soldat blessé par une mine anti-personnelle Publié le mercredi 27 decembre 2023

Un militaire de première classe a été grièvement blessé au pied gauche après avoir sauté sur une mine anti-personnelle lors d'une patrouille entre Diaboudior et le village de Gitanga, dans la commune de Djibidione, dans le nord Sindian, le mardi 26 décembre. Lors de l'évacuation du blessé vers Ziguinchor, le convoi militaire a été pris pour cible par des tirs de roquettes et de Kalachnikov par une bande armée.



Suite à cette attaque, la grande muette a réagi avec fermeté. Après des échanges de tirs, une patrouille militaire a été dépêchée dans la zone pour sécuriser les lieux. Les forces armées ont réussi à récupérer des roquettes RPG7 et des munitions de 7,62 mm destinées aux Kalachnikov.



Cet incident survient seulement 72 heures après la destruction des armes récupérées lors du dépôt des armes de la faction de Jakaay. Les autorités sont actuellement en alerte et travaillent à établir les responsabilités dans cette attaque contre le convoi militaire. La sécurité dans la région reste une préoccupation majeure, et les forces de défense sont mobilisées pour assurer la protection des patrouilles et la stabilité de la zone. Les autorités locales suivent de près la situation et enquêtent sur cet incident pour prendre les mesures appropriées.



