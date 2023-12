Une bouffée d’air pour les usagers de Dakar Dem Dikk : le chef de l’État réceptionne 370 nouveaux bus - adakar.com

Une bouffée d'air pour les usagers de Dakar Dem Dikk : le chef de l'État réceptionne 370 nouveaux bus
Publié le mercredi 27 decembre 2023

Le chef de l'État a réceptionné ce mercredi 27 décembre 2023, 370 nouveaux bus destinés à renforcer le parc automobile de la société de transport. Cette acquisition vise à améliorer la qualité du service et à répondre aux attentes des passagers qui ont souvent dû patienter pendant des heures aux arrêts de bus.



Les longues attentes devraient bientôt être un souvenir, selon Denisia, une fidèle cliente de Dakar Dem Dikk, qui exprime son espoir de voir un changement significatif : "Nous espérons que nous n'allons plus rester 2 ou 3 heures à attendre un bus, un intervalle de 15 minutes suffit. Comme ça, nous pourrons arriver plus tôt à la maison, j'en suis vraiment contente", a-t-elle déclaré sur Iradio.



Cette arrivée massive de nouveaux bus est accueillie avec enthousiasme par les clients de la société de transport, qui espèrent une amélioration significative de la qualité du service. L'ajout de ces véhicules devrait contribuer à réduire les temps d'attente, offrant ainsi plus de confort et d'efficacité aux usagers de Dakar Dem Dikk. Les autorités travaillent ainsi à répondre aux besoins croissants en transport tout en garantissant une expérience agréable pour les passagers.



HB