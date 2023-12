Collision mortelle à Nguer : deux morts et quatre blessés dans un accident entre un camion et un camion de transport en commun - adakar.com

Collision mortelle à Nguer : deux morts et quatre blessés dans un accident entre un camion et un camion de transport en commun Publié le mercredi 27 decembre 2023

Une tragédie s'est produite ce mercredi 27 décembre 2023, à hauteur du village de Nguer dans le département de Mbirkilane (Kaffrine), lorsque le conducteur d'un camion aurait perdu le contrôle de son véhicule, provoquant une collision avec une voiture de transport en commun de 7 places, renseigne PressAfrik.



L'accident a entraîné la mort immédiate de deux passagers, tandis que quatre autres ont été blessés.

Les blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers l'hôpital de Mbirkilane pour recevoir les soins nécessaires. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, mais la perte de contrôle du camion a eu des conséquences graves, causant le décès de deux personnes et causant des blessures à d'autres.



Les autorités locales et les services d'urgence sont intervenus sur les lieux pour gérer la situation et prendre les mesures nécessaires. Une enquête devrait être ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident et déterminer les responsabilités éventuelles.



Cet incident tragique souligne une fois de plus l'importance de la prudence sur les routes et met en lumière les conséquences dévastatrices des accidents de la circulation. Les pensées vont aux familles des victimes, tandis que les autorités locales travaillent à assurer la prise en charge adéquate des blessés et à déterminer les causes exactes de ce drame routier.



