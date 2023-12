Les drones, objets de convoitise de toutes les armées d’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Les drones, objets de convoitise de toutes les armées d’Afrique Publié le mercredi 27 decembre 2023 | LeMonde.fr

© aDakar.com par DR

Défilé civil et militaire marquant la Fête nationale d`indépendance

Dakar, le 4 avril 2023 - Le Sénégal a célébré, ce mardi 4 avril 2023, le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Tweet

« Les drones, nouvelle donne des guerres africaines » (1/3). Outils incontournables des conflits modernes, ces aéronefs prolifèrent en Afrique et bouleversent les équilibres sur les champs de bataille.



C’est la dernière bavure d’une longue série et l’une des plus meurtrières. Le 5 décembre, 85 personnes qui célébraient le Mawlid, commémorant la naissance du prophète Mahomet, ont été tuées par une frappe de drone dans un village de l’Etat de Kaduna, dans le nord du Nigeria. L’armée, qui pensait ce jour-là viser un groupe armé, a massivement recours à ces aéronefs sans pilote dans sa double guerre contre le terrorisme islamique et contre le banditisme. Au prix d’importants dégâts collatéraux. D’après l’organisation Human Rights Watch, plus de 300 Nigérians sont morts « par erreur », depuis 2017, dans des tirs de drones.



Longtemps réservés aux opérations antiterroristes menées par les militaires occidentaux, les avions sans pilote ou UAV (pour « Unmanned Aerial Vehicle », en anglais) sont en passe de devenir une pièce maîtresse des arsenaux du continent africain. Leur usage est encore limité en comparaison des théâtres de guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient, mais il va croissant et bouleverse déjà la façon de mener la guerre.