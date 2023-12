Présidentielle 2024 / le Capitaine Seydina Ousmane Touré se retire et prévient : ’’Dans les prochains jours et mois, l’avenir de notre patrie sera mis à rude épreuve...’’ - adakar.com

Le Capitaine Seydina Ousmane Touré, radié de la gendarmerie et dirigeant de l'Union pour un Sénégal juste (Usj), a annoncé son retrait de la course à la Présidentielle 2024 dans une décision inattendue. Cette décision surprend par l'annonce préalable faite de sa candidature, rapidement suivie par le retrait de sa fiche de parrainage.



Dans un communiqué officiel, Seydina Ousmane Touré s'est expliqué. "Nous vous informons par cette occasion que nous n'avons finalement pas déposé notre dossier de candidature au Conseil constitutionnel pour des raisons liées à notre stratégie politique et citoyenne, mais aussi et surtout aux valeurs pour lesquelles les Sénégalais nous aiment et nous respectent."



Il a ajouté : "Dans les prochains jours et mois, l'avenir de notre patrie sera mis à rude épreuve. Voilà pourquoi nous restons dans le combat politique aux côtés de la vraie opposition et appelons les Sénégalais à en faire autant en restant mobilisés et vigilants afin de faire respecter la loi et la volonté du peuple sénégalais."



Ce retrait stratégique soulève des questions sur l'orientation politique de Seydina Ousmane Touré et de l'Usj dans le contexte des échéances électorales à venir. Les Sénégalais sont maintenant invités à rester attentifs aux développements politiques, alors que le Capitaine Touré se positionne aux côtés de la vraie opposition, encourageant la mobilisation et la vigilance pour préserver la démocratie et la volonté du peuple sénégalais.





