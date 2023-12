CAN 2023 : Aliou Cissé va publier sa liste de joueurs pour la compétition ce vendredi - adakar.com

CAN 2023 : Aliou Cissé va publier sa liste de joueurs pour la compétition ce vendredi
Publié le mercredi 27 decembre 2023

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le sélectionneur national Aliou Cissé va rendre publique la liste de joueurs retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.



Le rendez-vous est fixé pour le vendredi 29 décembre 2023 à Dakar. Aliou Cissé va animer une conférence de presse, à 10 heures, pour annoncer la liste des joueurs qui vont mener la campagne des Lions de la Téranga en terre ivoirienne.



La liste d'Aliou Cissé est attendue avec l'essentiel des champions d'Afrique de 2021. Aussi, la liste des 27 Lions de la Téranga devrait faire la part belle aux jeunes qui ne cessent de bousculer des cadres dans la tanière.



Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal nourrit l'ambition de conserver son titre, le premier de son histoire conquis il y a deux ans au Cameroun.



En Côte d'Ivoire, le Sénégal sera basé à Yamoussoukro avec les équipes du Groupe C que sont le Cameroun, la Guinée et la Gambie.



Les équipes du Groupe C évolueront pour la phase de poules au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 va officiellement démarrer le 13 janvier et prendra fin le 11 février 2024.





Makhtar C.