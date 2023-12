CAN 2023 / Stade de Yamoussoukro : le Premier Ministre Robert Beugré Mambé se dit rassuré après une visite de l’infrastructure - adakar.com

CAN 2023 / Stade de Yamoussoukro : le Premier Ministre Robert Beugré Mambé se dit rassuré après une visite de l'infrastructure Publié le mercredi 27 decembre 2023

Yamoussoukro - Au terme d'une visite d'imprégnation du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, le mardi 26 décembre 2023, le Premier Ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, s'est dit rassuré. Ce stade, a t-il affirmé, est prêt pour accueillir les matchs du Groupe C composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.



"Ce que nous avons vu est rassurant. Du point de vue technique, du point de vue des équipements, nous sommes prêts au niveau du stade de Yamoussoukro. Mais nous allons rester vigilants jusqu'à la fin", s'est réjoui Robert Beugré Mambé.



Le Premier Ministre a demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place dans tous les secteurs d'activité. "Nous aurons des spécialistes en permanence parce que la Côte d'Ivoire veut être à jour, en toutes circonstances, vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Nous avons donné des indications pour que la vigilance soit de mise", a insisté le Chef du gouvernement.



Pour cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites des infrastructures liées à la CAN 2023, le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, accompagné du Premier Ministre et d'autres membres du gouvernement, a visité les infrastructures d'accueil, notamment l'hôtel Président où vont séjourner des délégations officielles.



La CAN 2023 est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire avec 24 équipes.