Sénégal: 70 candidatures déposées pour la présidentielle à la fin du délai de dépôt Publié le mercredi 27 decembre 2023 | RFI





Le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle au Sénégal a expiré mercredi 27 décembre à minuit. Mardi 26 décembre au soir, 70 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. À l’heure de la clôture des opérations, il y avait encore des mandataires de candidats dans les locaux du conseil, en attente de réception de leur dossier. Les ténors de l’opposition, ainsi que le candidat de la coalition au pouvoir, sont tous dans une pré-liste de potentiels candidats qui seront officiellement désignés le 4 janvier 2024.



C’est en janvier que sera connue la liste des candidats qui pourront effectivement briguer le fauteuil présidentiel, lors du scrutin du 25 février 2024. Les 70 aspirants à la présidence vont, pour le moment, patienter encore quelques jours à l’issue desquels leurs dossiers seront validés ou non par le Conseil constitutionnel.



Parmi eux, Amadou Ba, Premier ministre sénégalais et candidat de la coalition au pouvoir. Plusieurs autres ont déposé leurs dossiers au greffe du conseil. Parmi les opposants, se trouvent Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, Idrissa Seck ou encore des novices en politique comme Abdoulaye Sylla et Rose Wardini.