Au Sénégal, le coût de production industrielle a significativement augmenté Publié le mercredi 27 decembre 2023

De janvier 2015 à août 2023, l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) a progressé d’environ 40 % selon les dernières données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



L’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) est un indicateur de court terme qui permet de mesurer l’évolution du coût de la production des unités industrielles exerçant sur le territoire national à une période bien définie. Il mesure les variations des prix « départ usine » des produits en excluant toutes les taxes, marges de transport et marges commerciales que l’acheteur peut avoir à payer.



Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les Indices des Prix à la Production (IPP) sont souvent considérés comme des indicateurs avancés de l’évolution des prix dans l’ensemble de l’économie, y compris des variations de prix des biens et services de consommation.



Au Sénégal, la production de ces données et celles de tous les autres secteurs est du ressort de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Dans le cadre de l’initiative « Autoroute de l’Information en Afrique (AIA) » de la Banque africaine de de développement (Bad), l’ANSD a mis en place une plateforme dénommée « Open Data du SénégalOpen Data du Sénégal » où l’ensemble de ces ressources sont mises à la disposition du public.



L’objectif principal est d’améliorer l’accès aux données statistiques sur le continent noir afin de répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de statistiques actuelles et de haute qualité.



Un détour sur cette plateforme permet de constater que l’IPPI du pays de la Teranga (hospitalité en wolof) a augmenté progressivement de 100 (l’indice de base) en janvier 2015 à environ 140 en août 2023, soit une hausse d’environ 40 % sur les huit dernières années.



Une analyse plus détaillée de l’évolution de l’IPPI permet de constater que la croissance de ce dernier est relativement modérée sur la période 2015-2019 avec un pic estimé à 103,97 en décembre 2019, soit une augmentation de 3,97.



Les six premiers mois de l’année 2020 sont globalement marqués par cette tendance à la hausse de l’IPPI qui culmine à 105,66 en juin. A partir de cette date, nous observons une baisse jusqu’au mois de septembre de la même année où l’IPPI est de 102,80, avant de repartir à la hausse pour atteindre 106,89 en décembre.



De 2015 à 2020, l’IPPI du Sénégal n’a pas dépassé les 7 points d’indice. Comparée aux années qui vont suivre, cette hausse peut être considérée comme modérée et peut s’expliquer par les coûts moins élevés du baril de pétrole qui ont rarement dépassé les 100 dollars américains sur la période. L’augmentation de l’IPPI est en effet très souvent liée à la hausse des prix des matières premières, notamment des produits pétroliers, et donc des coûts de production de l’énergie.



2021, l’année de l’explosion



Après deux années marquées par la pandémie de la Covid-19, l’activité économique mondiale a entamé une reprise progressive. La demande de matières premières, notamment énergétiques, repart à la hausse entraînant un renchérissement de leurs coûts. Comme partout ailleurs, l’industrie sénégalaise voit ses coûts de production exploser.



De 104,98 points d’indice en janvier 2021, l’IPPI explose tout au long de cette année pour atteindre 127,73 points d’indice une année plus tard. Cette tendance va continuer pour atteindre le pic de 139,43 points d’indice en septembre 2022.



Pour le reste de l’année 2022 jusqu’au mois d’août 2023, période à laquelle s’arrête le recensement de l’ANSD, l’IPPI ne redescendra plus en deçà des 132 points d’indice.



L’IPPI devrait continuer à augmenter en 2024, en raison de la poursuite de la hausse des prix des matières premières.



