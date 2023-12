Tribunal de Dakar : Mauvaise nouvelle pour Ndella Madior Diouf - adakar.com

Tribunal de Dakar : Mauvaise nouvelle pour Ndella Madior Diouf Publié le mercredi 27 decembre 2023 | senego.com

© Autre presse par DR

Ndella Madior Diouf, Responsable de la pouponnière « Keur Yeurmandé »

De nouvelles charges ont été retenues contre Ndella Madior Diouf, qui fait l’objet d’un retour de parquet. Elle sera encore déférée, demain mercredi, a appris Senego.



En plus d’homicide involontaire, d’exploitation d’une pouponnière sans autorisation et maltraitance d’enfants, trois autres chefs d’inculpation, à savoir la mise en danger de la vie d’autrui, l’exercice illégal de la profession de médecin et traite de personnes ont été retenues contre la propriétaire de la pouponnière « keur yeurmande ».



Ndella Madior Diouf, qui fait l’objet d’un retour de parquet au commissariat du plateau, sera encore déférée demain-mercredi.

A noter qu’une dizaine d’agents de cette pouponnière arrêtés font également l’objet d’un retour de parquet.