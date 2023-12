90 meurtres et 121 morts par accidents en 2023 - adakar.com

Publié le mercredi 27 decembre 2023 | pulse.sn

Entre janvier et décembre 2023, une centaine d’individus ont péri dans des accidents de la circulation, selon les bilans officiels combinés. Le drame le plus meurtrier reste celui de Sikilo survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier. Lorsque deux bus sont entrés collision. Bilan : 40 pertes en vies humaines. Le lundi 16 janvier, 19 personnes ont été tuées dans l’incident survenu à Sakal. Dans les mêmes circonstances de temps, un autre sinistre qui a occasionné 5 morts et de 33 blessés est survenu à l’entrée de Louga.



Les Sénégalais gardent encore en mémoire la tragédie du 26 juillet sur la route de Saint-Louis qui a causé 24 pertes en vies humaines. La route a encore fait parler d’elle durant le grand magal de Touba. Le bilan officiel fait état de 21 morts, selon la Police. L’accident survenu en début novembre à Bambilor a causé 6 morts. L’axe Pire-Ngaye Mékhé a été le théâtre d’un drame spectaculaire qui a fait 3 victimes. Deux jours après, ce fut Gandiaye dont l’accident a coûté la vie au chauffeur d’un bus.

Des personnalités ont été emportées par ces catastrophes. On peut citer l’acteur culturel Jean Paul D’Almeida, le gendarme Babacar Dia, l’adjoint au commandant de la brigade de la Foire, Ibrahima Ndao, enseignant et frère de l’ex-procureur de la Crei ainsi que le frère de la députée Adji Mberkane Kanoute. Bassirou NIASS, quant à lui, a fait un accident qui a coûté la vie à la victime.



• 90 meurtres dont 10 femmes, 11 mineurs et 23 bavures mortelles



2023 aura, assurément, été une année «féminicidaire». Au moins dix meurtres de femmes sont notés. Tout a débuté avec le meurtre d’Anne Marie Rosalie Béatrice, à Somone. Depuis lors, le sang continue de couler. Le dernier cas de féminicide est la gérante de multiservices, Ndèye Sophy THIOR, étranglée à mort à Mbour et son corps jeté dans les buissons.