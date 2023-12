Défense: la Marine sénégalaise renforce sa flotte avec l’arrivée du patrouilleur lance-missiles Niani - adakar.com

Défense: la Marine sénégalaise renforce sa flotte avec l'arrivée du patrouilleur lance-missiles Niani Publié le mercredi 27 decembre 2023

La Marine sénégalaise a récemment accueilli le Niani, son deuxième patrouilleur de haute mer lance-missiles OPV 58S, a annoncé ce mardi 26 décembre 2023 la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) via X, Twitter. .



Le Niani a officiellement accosté à la base Amiral Faye Gassama de Dakar le 26 décembre 2023, marquant ainsi un ajout significatif à la flotte maritime du Sénégal. Cette acquisition fait suite à la mise en service du navire Le Walo en juillet 2023. Le navire Le Cayor est également signalé comme étant "en cours d'armement" par la même source.



Cette expansion de la flotte maritime sénégalaise reflète les efforts continus du pays pour renforcer ses capacités de surveillance et de défense en mer, contribuant ainsi à la sécurité maritime dans la région.



