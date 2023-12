Les grands moments de l’économie sénégalaise en 2023 - adakar.com

Les grands moments de l'économie sénégalaise en 2023 Publié le mercredi 27 decembre 2023

L’année 2023 tire à sa fin. L’économie sénégalaise aura connu plusieurs visages durant cette période où les pays amorcent la relation après les crises successives de la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Zoom sur les performances et secteurs clés en 2023, dans un contexte politiquement et socialement tenu du.



Une croissance révisée à 4,1%



Le Sénégal en 2023 a dû réviser à plusieurs reprises ses projections de croissance. Au lieu de 10,1% ou 8,3%, ce sera finalement 4,1%. En octobre, le Fonds monétaire international (FMI), en marge d’une conférence de presse à Dakar, a stabilisé cette projection. La baisse de la croissance en 2023 s’explique par plusieurs facteurs exogènes tels que les conséquences économiques et financières du conflit Russie-Ukraine, la situation au Moyen-Orient, les conditions sécuritaires difficiles dans la région ouest africaine marquée par une instabilité et des coups d’État.