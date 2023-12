CAN 2023: à la découverte du Stade Charles Konan Banny qui va abriter les matches des Lions indomptables - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2023: à la découverte du Stade Charles Konan Banny qui va abriter les matches des Lions indomptables Publié le mardi 26 decembre 2023 | actucameroun.com

Le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambe a visité le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à un peu plus de deux semaines du début de la Coupe d’Afrique Côte d’Ivoire 2023.



Le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukrou va accueillir les matches du Groupe C avec les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de la Téranga du Sénégal, la Gambie et la Guinée.





Pour cette visite du stade, le Premier ministre ivoirien était accompagné du Ministre des Sports et du Cadre de Vie. La forte délégation gouvernement a ainsi pu observer l’état d’évolution du chantier du stade Charles Konan Banny et l’évolution des ajustements préconisés avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



Le Premier ministre Robert Beugré Mambe a pu ainsi observer l’état de la pelouse du stade. Avec la délégation, il a visité les différentes salles VIP et VVIP. Des tests sur l’éclairage et bien d’autres composantes du stade ont été également effectués.





Une visite qui a rassuré le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambe sur le niveau de préparation pour le début de la CAN dans cette enceinte qui va accueillir le groupe le plus relevé de la Coupe d’Afrique des Nations.



« La ville de Yamoussoukro et son stade sont fins prêts à accueillir le plus grand événement sportif en Afrique », a lancé le chef du gouvernement Robert Beugré Mambe.