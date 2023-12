Ndongo Ndiaye : “Ousmane Sonko est un phénomène, une existence politique réelle, une réalité politique. Tous les jeunes croient en lui“ - adakar.com

News Politique Article Politique Ndongo Ndiaye : “Ousmane Sonko est un phénomène, une existence politique réelle, une réalité politique. Tous les jeunes croient en lui“ Publié le mardi 26 decembre 2023 | aDakar.com

Pour l'ancien Ministre Conseiller du président de la République Macky Sall en matière de Sports, Ndongo Ndiaye, il est indispensable que le chef de l'État et Ousmane Sonko discutent pour une transition pacifique.



L'ancien basketteur de haut niveau assure que si l'opposant est autorisé à participer à l'élection présidentielle, sa Victoire sera une évidence.



"Si Ousmane Sonko libéré, va aux élections, à 10 heures pile, on ferme les bureaux de vote, il devient Président du Sénégal, voilà la réalité de la politique sénégalaise", a déclaré Ndongo Ndiaye.



Devant cette situation où la candidature de Ousmane est sujettes à caution avec le refus de la Direction générale des élections (DGE) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de lui délivrer respectivement les fiches de parrainage et une attestation de dépôt de caution, Ndongo Ndiaye préconise un dialogue entre les deux pour une transition pacifique.



"Macky Sall est le président de la République. Mais Ousmane Sonko est un phénomène, une existence politique réelle, une réalité politique. Tous les jeunes croient en lui (…) Il est urgent que Macky Sall et Sonko discutent pour une transition politique pacifique", a soutenu Ndongo Ndiaye.



Pour la présidentielle du 25 février 2024, la candidature de Ousmane Sonko, incomplète parce que sans parrainages et sans attestation de la CDC, a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel.



Parallèlement, la candidature de Bassirou Diomaye Faye a été également déposée au Conseil constitutionnel.



Le dépôt des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle se poursuit au Conseil Constitutionnel jusqu'à ce mardi 26 décembre 2023 à 00 heure.



Makhtar C.