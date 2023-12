Présidentielle 2024: le point sur le dépôts des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel à quelques heures de la clôture - adakar.com

Présidentielle 2024: le point sur le dépôts des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel à quelques heures de la clôture
Publié le mardi 26 decembre 2023

Les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ont encore quelques heures devant eux pour porter officiellement leurs dossiers de candidatures devant le Conseil Constitutionnel, unique juridiction devant valider les candidatures.



Démarrés depuis le 11 décembre, les dépôts de candidatures devant le Conseil constitutionnel se poursuivent ce mardi 26 décembre jusqu'à 00 heures. À ce stade, plus d'une trentaine de candidats déclarés ont déposé leurs dossiers devant le greffe du Conseil Constitutionnel sénégalais.



Parmi les derniers à avoir accompli cette formalité indispensable, on peut citer Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, aujourd'hui en détention. A ce niveau, une attention particulière sera accordée à la candidature de Ousmane Sonko qui a été déposée par son mandataire et ses avocats sans deux pièces indispensables à savoir la fiche de parrainage et l'attestation de paiement de la caution que la Direction générale des Élections et la caisse des dépôts et consignations ont refusé de fournir.



Le candidat de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ a déposé son dossier. Il en est de même pour les anciens Premiers ministres Aminata Touré et Mahammad Boun Abdallah Dionne.



Le président du Parti Rewmi, Idrissa Seck, discret depuis le début de la phase de précampagne électorale a aussi fait acte de candidature officiellement devant le Conseil constitutionnel pour le scrutin présidentiel du 25 février.



Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, les deux ex bannis de la dernière élection présidentielle de 2019, revenus dans le jeu politique à la faveur du dialogue politique tenu en mai dernier, ont également effectué la formalité du dépôt.



L'ancien ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane, l'ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, l'ancien ministre Aïda Mbodj, l'ancien ministre Malick Gackou ont aussi fait valoir leur dossier de candidature devant le Conseil constitutionnel.



La candidature du fonctionnaire international Aliou Mamadou Dia du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) a été aussi déposée devant les juges constitutionnels.



Les jeunes loups de la politique sénégalaise Déthié Fall, Abdourahmane Diouf, Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, Serigne Mboup qui veulent s'essayer pour leur première fois à la présidentielle ont également soumis leur dossier devant les sages du Conseil constitutionnel.



Les 5 sages du Conseil constitutionnel, selon le chronogramme établi, dévoileront, le 20 janvier prochain, la liste des candidats autorisés officiellement à participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtar C.