Côte d'Ivoire/Célébration de la fête de Noël : Les valeurs de la CEDEAO inculquées aux enfants d'une école à Abidjan Publié le mardi 26 decembre 2023

Les valeurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)ont été inculquées aux enfants d'un groupe scolaire à Abidjan, au cours d'un arbre de Noël organisé le 22 décembre 2023 en présence de la représentante résidente de ladite institution en Côte d'Ivoire, Mme Fanta Cissé marraine de la cérémonie.



Accompagnée de la Miss Côte d'Ivoire 2018 Suy Fatem par ailleurs Miss CEDEAO et une forte délégation, la représentante Résidente de la CEDEAO a tenu à porter un message qui s'articule sur les normes de la vie. Selon elle, cette initiative a été établie dans le but d'apporter un amour aux enfants, permettre à ceux-ci de passer des agréables moments en bénéficiant des cadeaux de différentes formes.

Elle a fait savoir qu'il est nécessaire de voir une jeunesse heureuse et confiante en vue d'atteindre les différents objectifs visés des pays membres.



Les encadreurs de l'établissement à travers ces mots et cet acte symbolique se sont réjouis de cette initiative. Ils ont tenu à remercier les différentes autorités pour leur geste et assistance dans le but de voir la joie dans le cœur des enfants.