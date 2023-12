Football-Sénégal: Aliou Cissé et son staff non payés depuis six mois - adakar.com

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le Sélectionneur champion d'Afrique avec le Sénégal, Aliou Cissé, et son staff, seraient dans une posture délicate avec la sélection sénégalaise, pour des raisons de salaires impayés depuis six mois, a-t-on appris ce mardi 26 décembre 2023 de Sport New Africa.



Déjà prêts pour défendre leur titre à compter du 15 janvier en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé et son staff n'auraient pas perçu leurs dûs depuis le mois de juin. Le salaire uniquement du technicien serait estimé à trente milles euros soit 19.500.000 F Cfa. Ce qui fait en somme un arriéré de 117 millions de FCFA non perçu par le technicien sénégalais.



Le ministère des Sports ne s'est pas encore prononcé face à cette nouvelle polémique écrite noir sur blanc dans la presse local. Sans vouloir porter atteinte à la sélection sénégalaise qui croit fermement à une seconde étoile, Aliou Cissé n'est également pas sorti du silence sur cette affaire.



Pour rappel, le Sénégal est placé dans le groupe du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie et débutera la compétition en Côte d’Ivoire le 15 janvier prochain.