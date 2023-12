Retard dans les procédures de Justice: plus de 600 détenus à Mbour menacent d’entrer en grève de la faim - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Retard dans les procédures de Justice: plus de 600 détenus à Mbour menacent d’entrer en grève de la faim Publié le mardi 26 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le retour de Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane « est imminent ».

Tweet

Plus de 600 détenus en attente de leur sort par la justice sénégalaise, ont décidé d’entamer une grève de la faim via une lettre adressée au ministre de la Justice, a-t-on appris ce mardi 26 décembre de PressAfrik.



Cette décision d’observer une diète se traduire par le retard constaté dans le traitement de leurs dossiers judiciaires, appelant à une intervention rapide des autorités pour statuer sur leur sort.



Cette démarche souligne les préoccupations persistantes concernant la durée excessive de la détention provisoire et les retards judiciaires, des problèmes qui impactent la vie de nombreux détenus.



HB