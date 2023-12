6 bébés morts : Les nouvelles révélations de l’enquête sur l’affaire Ndella Madior - adakar.com

6 bébés morts : Les nouvelles révélations de l'enquête sur l'affaire Ndella Madior
Publié le mardi 26 decembre 2023

Ndella Madior Diouf, arrêtée par la Sûreté urbaine

Dans l’affaire Ndella Madior Diouf, l’enquête a révélé qu’au lieu de deux cas de décès de bébés, ce sont plutôt six qui ont été enregistrés.



Selon L’Observateur, en réalité, six (6) bébés sont décédés dans la pouponnière de Ndella Madior Diouf durant le mois d'octobre 2023. Les bébés Zolleinka Ndella Madior Diouf, Akon, Anta Sarr, Bijou Ngoné, Youssou Ndour, Mohamed Samba Ndiobène Ka et Maréma ont perdu la vie. Certains sont décédés à l'hôpital Albert Royer, d’autres à l'hôpital Dalal Diam, au Samu Municipal ou à la Clinique de l'Amitié.



La Sûreté urbaine a également constaté, renseigne L’Observateur, que Ndella Madior Diouf signait des actes de décès des enfants à travers sa structure Sos Santé. Et dans cette même lancée, un de ses employés à la Radio Saphir Fm, un animateur E. Sène serait chargé de procéder à l'enterrement des bébés décédés. Il a été arrêté et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine de Dakar.



Les policiers de la Su se sont également déplacés à Saly pour exploiter une information révélant l'existence d'une autre pouponnière sous la houlette de Ndella Madior Diouf. Sur les lieux, les policiers n'ont pu trouver des bébés ou des femmes enceintes.