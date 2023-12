Football: la CAF dévoile le calendrier des éliminatoires de la CAN 2025 - adakar.com

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le calendrier complet des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, lors d'une publication faite le lundi 25 décembre 2023.



Les équipes nationales vont s'affronter lors du tour préliminaire, prévu du 18 au 26 mars 2024.



Les matchs du premier et deuxième tours sont programmés du 2 au 10 septembre 2024, tandis que ceux du troisième et quatrième tours se dérouleront du 7 au 15 septembre de la même année.



Le dernier tour des qualifications qui déterminera les équipes qui participeront à la prestigieuse compétition est prévu du 11 au 19 novembre 2024.



La CAN 2025 sera accueillie par le Maroc, marquant le retour de l'événement dans ce pays après une pause de trente-sept ans depuis l'édition de 1988.



Initialement prévue pour organiser la CAN 2015, le Maroc avait perdu l'opportunité d'accueillir la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola dans certains pays du continent.



La CAN 2015 avait alors été organisée par la Guinée équatoriale.



