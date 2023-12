SENEGAL-PRESSE-REVUE / Le message de Noël de l’Eglise et la clôture des dépôts de candidatures en vedette - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-PRESSE-REVUE / Le message de Noël de l’Eglise et la clôture des dépôts de candidatures en vedette Publié le mardi 26 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Le message de Noël de l’Eglise qui a insisté sur les préceptes de paix, de justice sociale lors de la célébration de la Nativité et la clôture des dépôts de candidatures pour la présidentielle du 25 février 2024 sont traités en priorité par les quotidiens reçus mardi à l’Agence de presse sénégalaise.



Présidant la messe de minuit à la cathédrale Notre Dame des victoires de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a saisi l’occasion pour formuler des prières pour la paix au Sénégal et au Moyen-Orient, rapporte le journal Le Soleil qui titre à sa Une “Paix, justice et Piété : les exhortations de l’Eglise’’.



Le journal Sud Quotidien porte en manchette “Le prêche de l’Eglise pour réconcilier les cœurs et les esprits’’.



“Le fête de la Nativité a été une occasion pour l’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye, d’appeler les fidèles à la promotion d’un pays de justice et de paix’’, rapporte la publication du groupe Sud Communication.



La communauté chrétienne a célébré Noël au le 25 décembre. Cette fête de la Nativité commémore la naissance à Bethléem, localité située en Cisjordanie occupée (Palestine) de l’enfant Jésus.



“Unissons nos cœurs dans la prière pour l’avènement du principe de paix qu’est Jésus Christ’’, a lancé l’Archevêque de Dakar sur Sud Quotidien dans son homélie.



A quelques encablures de l’élection présidentielle du 25 février 2024, Monseigneur Benjamin Ndiaye n’a pas manqué de lancer des messages à l’endroit de la classe politique d’où le titre de Vox Populi “L’appel de l’Archevêque de Dakar aux politiques et aux peuple’’.



Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité “à vivre de manière raisonnable, loin des passions conduisant au désordre social et personnel (…) à vivre avec justice dans le respect des personnes, des lois et règlements en étant ajusté à la volonté de Dieu’’, écrit Vox Populi.



“Monseigneur Benjamin Ndiaye sermonne les hommes politiques’’, commente le journal L’info à la Une.



“La tension politique est déjà vive dans le pays depuis des années, alors que l’on s’achemine vers la présidentielle du 25 février 2024. Suffisant pour que l’Archevêque de Dakar en appelle à la sagesse des acteurs politiques’’, souligne la publication.



“Je souhaite qu’on ait une campagne électorale civilisée, qu’on puisse parler et agir sans passions, qu’on puisse avoir des débats contradictoires entre des candidats pour permettre d’éclairer la lanterne des citoyens. Sur le champ de la campagne, sachons raison garder. Il faut maitriser nos passions pour l’intérêt de notre pays’’, a insisté dans le même journal l’Archevêque de Dakar.



Dans le chapitre politique de la presse du jour, les quotidiens reviennent largement sur les dernières heures avant la clôture des dépôts de candidatures pour la présidentielle du 25 février 2024.



“Lignes d’arrivées’’. C’est le titre choisi par le journal Le Quotidien pour expliquer la fin de dépôt des candidatures. Le journal fait part d’une “trentaine de dossiers enregistrés au greffe constitutionnel’’.



Walfadjri Quotidien note un “rush de dernière minute’’ au Conseil constitutionnel. “Sur plus de 200 candidats ayant retiré les fiches de parrainages, une quarantaine a déposé’’, fait remarquer la publication de Front de terre.



Pour le journal Le Soleil, “aujourd’hui (mardi) sera une course contre la montre’’.



“Les prétendants au fauteuil présidentiel doivent déposer leur dossier de candidature aujourd’hui, au plus tard à minuit. La plupart, partisans du dépôt à la dernière minute, ont assailli le greffe du conseil constitutionnel ces trois derniers jours’’, explique le journal.



“Ce sera le jour le plus long pour les retardataires‘’, estime Vox Populi qui fait part du dépôt de candidature de l’opposant en prison Ousmane Sonko “sans tambour ni trompette’’.



M.Sonko fait partie d’un lot d’une quarantaine de candidats ayant déposé leur dossier de candidatures au greffe du conseil constitutionnel.