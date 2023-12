SENEGAL-POLITIQUE-RELIGIONS / Mbour : un guide chrétien lance un appel à une élection présidentielle ‘’paisible, transparente et inclusive’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SENEGAL-POLITIQUE-RELIGIONS / Mbour : un guide chrétien lance un appel à une élection présidentielle ‘’paisible, transparente et inclusive’’ Publié le lundi 25 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Début du dépouillement dans les bureaux de vote

Dakar, le 24 février 2019 - Les dépouillements des urnes ont démarré dans les différents bureaux de vote du Sénégal. Tweet

Mbour, (APS) – Le père Bernard Manga, de la paroisse sainte Marthe de Mbour (ouest), a lancé, dimanche soir, un appel à l’organisation d’une élection présidentielle ‘’paisible, transparente et inclusive’’ au Sénégal, le 25 février prochain.



En dirigeant la messe de Noël, le célébrant a lancé un appel aux leaders politiques, qu’il invite à travailler à une ‘’élection paisible, transparente et inclusive’’.



‘’Le message que je voudrais lancer aux autorités politiques, c’est d’inviter tout le monde à travailler pour la paix, pour qu’on aille vers une élection paisible, transparente inclusive’’, a dit le guide religieux.



‘’Le Sénégal est notre bien commun. Il n’y a pas une raison de brûler ce pays. Nous devons faire en sorte que tout se passe bien, et que la quiétude revienne dans ce pays’’, a-t-il recommandé.



Les Sénégalais vont élire le cinquième président du pays, le 25 février prochain, dans un contexte inédit, le chef de l’opposition, Ousmane Sonko, étant radié du fichier électoral et privé par la Direction générale des élections des outils avec lesquels il doit collecter les parrains nécessaires à sa candidature



Inculpé pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, diffusion de fausse nouvelle et d’autres crimes et délits, il est placé en détention depuis plusieurs mois, de même que de nombreux militants de l’opposition.



Le père Bernard Manga appelle aussi les Sénégalais à ‘’être des porteurs de messages de paix et de fraternité’’.



‘’Que tout le monde comprenne que Dieu […] vient nous rejoindre dans notre humanité [et] nous apporte un message de paix. Comme croyants, au-delà de la communauté chrétienne, nous sommes tous invités à être des porteurs de messages de paix et de fraternité’’, a insisté le curé de la paroisse sainte Marthe.



‘’Le message de Noël est un message de paix et d’espérance. Aujourd’hui, nous sommes tous des porteurs de ce message-là’’, a ajouté Bernard Manga.



Il affirme que ‘’Noël est l’incarnation du mystère du fils de Dieu’’.



‘’Quand on parle de l’incarnation, c’est l’entrée du fils de Dieu dans nos familles, dans nos vies, dans toute l’humanité, pour venir faire corps avec nous’’, a-t-il poursuivi.



La communauté chrétienne fête, dimanche et lundi, la naissance de Jésus-Christ.



DOB/ESF