Interception d’une embarcation impliquée dans le trafic international de drogue par la Marine nationale

Le vendredi 22 décembre 2023, le Patrouilleur de haute mer « WALO » a intercepté, à 220 km au large, une embarcation ultrarapide (de type GO FAST) transportant de la drogue à destination de l’Europe.



Le Patrouilleur a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l’embarcation qui avait largué sa cargaison en mer avant l’intervention. Six cent quatre-vingt-dix (690) kilogrammes de cocaïne ont pu être repêchés.



Cette interception s’inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre toute activité illicite dans la zone économique exclusive sénégalaise et les eaux de la sous-région.



L’embarcation, la drogue et les cinq (05) membres d’équipage, tous de nationalité espagnole, ont été mis à la disposition des services compétents de l’Etat ce 23 décembre 2023.





Le colonel Moussa KOULIBALY,

Directeur de l’information et des relations publiques des Armées.