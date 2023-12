Ziguinchor : Les armes de guerre d’ex combattants du MFDC détruites - adakar.com

Ziguinchor : Les armes de guerre d'ex combattants du MFDC détruites
Publié le lundi 25 decembre 2023

Après la signature de l'accord de paix entre l'État du Sénégal et l'aile combattante de Diakaye, le 13 Mai 2023 à Bignona, ce Samedi 23 Décembre il a été question de la destruction des armes de cette fraction du MFDC. La cérémonie de destruction ou d'incinération des ces armes a eu lieu hier, à Mamatoro dans la Commune de Emanpore, département de Ziguinchor.





"La destruction de ces armes est un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix la seule alternative viable au développement de la région et du pays a dit le Gouverneur de Ziguinchor", Mor Talla Tine, qui a présidé cette cérémonie. Le chef de l'exécutif régional a salué le courage des ex combattants de Diakaye qui ont choisi de déposer le armes.



Mor Talla Tine a réaffirmé la détermination de l'État "d'assumer l'ensemble de ses engagements contenus dans l'accord". Des engagements qui vont de la sécurisation des zones situées aux alentours l'ancienne base de Diakaye, du désenclavement et développement socioéconomique des zones libérées au volet état civil entre autres.



Le Gouverneur Mor Talla Tine a encore appelé au nom de l'État les autres factions au dialogue, au dépôt des armes et à la paix définitive.