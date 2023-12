Nouvelle liaison aérienne entre Dakar et Le Caire : un pont entre deux mondes inauguré par Air Cairo - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Nouvelle liaison aérienne entre Dakar et Le Caire : un pont entre deux mondes inauguré par Air Cairo Publié le lundi 25 decembre 2023 | aDakar.com

© RFI par DR

CAN U23: la grosse frayeur des Congolais à bord de l`avion qui les emmenait vers l`Algérie

Tweet

La Compagnie Air Cairo a concrétisé la demande croissante des voyageurs d'affaires et de loisirs en inaugurant la nouvelle liaison aérienne entre Dakar et Le Caire. Le premier vol a eu lieu ce samedi 23 décembre 2023, marquant le début d'une connexion régulière entre les deux destinations.



Cette nouvelle ligne a été saluée comme un témoignage de l'excellence des relations entre le Sénégal et l'Égypte, soulignant notamment les liens forts entre le Président Macky Sall et Son Excellence Abdel Fatah Al Sissi. Oumar Khassimou Dia, le Directeur des transports aériens, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « C’est aussi un pont entre l’Atlantique et le Nil, une porte vers l’Asie et le Moyen Orient ».



La première phase de cette liaison comprend des vols opérés les mercredis et samedis, avec pour objectif de transporter dix mille passagers. Cette nouvelle connexion aérienne est destinée à renforcer les relations touristiques, commerciales et culturelles entre le Sénégal et l'Égypte. Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les voyageurs et contribue à intensifier les échanges entre les deux pays, facilitant ainsi les déplacements et renforçant les liens bilatéraux.



HB