Nouveaux secours en Mer : 125 migrants sénégalais secourus par les autorités espagnoles à El Hierro - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Nouveaux secours en Mer : 125 migrants sénégalais secourus par les autorités espagnoles à El Hierro Publié le lundi 25 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Sénégal : Le financement et le consommer local au centre du Salon des Banques et des PME

Tweet

En ce mois de décembre marqué par une augmentation des départs de candidats à la migration depuis le Sénégal vers la Mauritanie, une nouvelle pirogue a été secourue par les autorités espagnoles ce dimanche 24 décembre 2023. L’embarcation, partie du Sénégal, transportait 125 personnes et a accosté sur l’île d’El Hierro.



Cette intervention témoigne de la persistance du phénomène migratoire en dépit des défis et des risques inhérents. Cette année, les côtes espagnoles ont enregistré plus de 36 000 arrivées, avec une majorité de migrants sénégalais. Ces chiffres soulignent les enjeux complexes auxquels sont confrontés les gouvernements européens et africains dans la gestion des flux migratoires, mettant en évidence la nécessité de coopération et de solutions globales pour faire face à cette réalité humanitaire.



HB