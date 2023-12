Trafic de drogue: 690 kilogramme de drogue et 05 Espagnols interceptés dans les eaux sénégalaises - adakar.com

Trafic de drogue: 690 kilogramme de drogue et 05 Espagnols interceptés dans les eaux sénégalaises Publié le dimanche 24 decembre 2023 | aDakar.com

La marine sénégalaise, à l'aide de son patrouilleur le Walo, a intercepté une cargaison de 690 kilogrammes de drogue et cinq Espagnols impliqués dans le trafic de drogue international à 220 km des côtes sénégalaises, vendredi 22 décembre 2023, a-t-on appris de la DIRPA.



Cette saisie record a été repêchée par des marins en mer, avant de poursuivre les trafiquants à bord d'une embarcation ultra-rapide de type GO FAST. Leur interceptions s'est effectuée plus tard à l'issue des avertissements verbaux et des tirs de sommation.



L'embarcation en direction de l'Europe et ses cinq occupants de nationalité espagnole ont été mis à la disposition des services compétents de l'Etat.



Cette interception de la marine nationale sénégalaise s'inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre toute activité illicite dans la zone économique exclusive sénégalaise et les eaux de la sous-région.



