Pays Basque : 2 marins sénégalais de 30 ans et 58 ans disparaissent en mer - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pays Basque : 2 marins sénégalais de 30 ans et 58 ans disparaissent en mer Publié le samedi 23 decembre 2023 | Rewmi

© aDakar.com par BL

La Marine nationale intercepte une pirogue de candidats à l`émigration clandestine

Dakar, le 29 octobre 2023 - La Marine nationale sénégalaise a intercepté des pirogues de migrants, candidats à l`émigration irrégulière au large des côtes sénégalaises Tweet

Deux marins sénégalais ont disparu en mer au large de la côte basque, et les chances de les retrouver vivants sont infimes.



Un bateau de pêche, le Cycnos, s’est échoué à Ciboure, près de Biarritz, au Pays basque. Un appel de détresse avait été émis dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h46 du matin. D’importants moyens de secours ont été déployés, mais un drame n’a pas pu être évité. Deux marins sont portés disparus. Les sauveteurs ont réussi à se mettre à l’eau malgré des conditions météo difficiles pour sauver un troisième homme, âgé de 37 ans. Ils ont pu entrer en contact avec l’une des deux autres victimes, sans parvenir à la récupérer. Les recherches interrompues. Des drones et un hélicoptère de la gendarmerie ont été déployés pour rechercher les deux marins sénégalais, âgés de 30 et 58 ans. Mais ils ont dû interrompre les recherches ce vendredi matin, la météo étant toujours mauvaise. « Les probabilités de les retrouver en vie devenaient quasi-nulles », explique un officier. Des débris et du matériel de pêche sont toujours à la dérive. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, le plus grave depuis 2020 dans cette zone.